Vorarlberg: Lawinenabgang in Lech

Drei Personen fuhren im freien Skiraum vom Rüfikopf in Richtung Ochsengümple, als sich ein Schneebrett löste. Eine Person wurde teilweise verschüttet.

Ein 50-jähriger Deutscher aus Bielefeld war in Begleitung seiner Frau und eines staatlich geprüften Skiführers im freien Skiraum unterwegs. Alle drei waren mit vollständiger Notfallasurüstung und ABS-Rucksäcken ausgerüstet, als sie eine Variantenabfahrt vom Rüfikopf in Richtung Ochsengümple befuhren. Im oberen Teil, auf etwa 2.200 Metern Höhe, blieb die Gruppe an einer Geländekante zunächst stehen, bevor jeder einzeln in den Hang einfuhr.