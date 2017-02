Vorarlberg: Landtagspräsident Sonderegger besucht europäischen Gipfel der Alpenregionen

In der 2016 offiziell gestarteten makroregionalen EU-Alpenstrategie haben sich sieben Staaten (die EU-Mitglieder Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Slowenien sowie die Schweiz und Liechtenstein) und 48 Regionen des Alpenraums zusammengeschlossen. Unter europäischem Dach und mit Unterstützung der EU werden grenzüberschreitende Vorhaben in den Bereichen Wirtschaft, Infrastruktur und Verkehr, Energie sowie Umwelt-, Kultur- und Ressourcenschutz auf den Weg gebracht.

Transnationale Zusammenarbeit

Zu den politischen EUSALP-Schwerpunkten in diesem Jahr zählen vor allem die Verbesserung der staatlichen Daseinsvorsorge durch ein 3D-Landschaftsmodell, der Aufbau eines grenzüberschreitenden Forschungsnetzwerks sowie eines transnationalen Bildungsraums für duale Berufsausbildung im Alpenraum und die Verbesserung der grenzüberschreitenden Verknüpfung im Personenverkehr. Zudem hat die Generalversammlung der EUSALP ein verstärktes Engagement u.a. im ökologischen Wirtschaften und die Stärkung der natürlichen Ressourcen beschlossen.

EU-Alpenstrategie vertritt 80 Millionen Menschen

Landtagspräsident Sonderegger betonte: “Die EU-Alpenstrategie benennt konkrete Ziele und arbeitet koordiniert an deren Umsetzung. Dabei werden vorhandene Synergien bestmöglich genützt und sowohl die Akteure als auch die Betroffenen – kurz alle Menschen vor Ort – miteinbezogen. ‘Gemeinsam anpacken’ lautet die Devise. Die EUSALP setzt darüber hinaus Metropol-, Bergrand- und Berggebiete in eine neue Beziehung zueinander. So wird die EU-Alpenstrategie – stellvertretend für 80 Millionen Menschen – zu einer starken Stimme in Europa. Die Generalversammlung hat klare Signale gesetzt: Auf eine durchdachte Planung folgt die konkrete und konsequente Umsetzung. Dabei werden bestehende EU-Fonds, aber auch andere Finanzierungsinstrumente effektiv zum Wohle der Regionen genützt.”

Vorarlberg bringt Know-How in Transport und Energieeffizienz ein

Die heute vereinbarten Schwerpunkte werden bereits morgen in einer zweitägigen Arbeitsklausur mit konkreten Projekten hinterlegt. Vorarlberg bringt sich hierbei in die Action Groups 4 (Transport von Personen und Frachten) und 9 (Energieeffizienz und erneuerbare Energien) ein. Zu den langfristigen Maßnahmen der EUSALP zählen beispielsweise das Forschungsprojekt “AlpSense” zur Überwachung von klimabedingten Naturgefahren in alpinen Regionen mit Fernerkundungsdaten, der Aufbau eines alpinen Städtenetzwerks grüner Infrastrukturen oder der Hochwasserschutz durch alpine Schutzwälder.

Ziele und Aktionen der EUSALP

Gerechter Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten unter Nutzung der hohen Wettbewerbsfähigkeit des Alpenraums: Aktion 1: Entwicklung eines wirksamen Forschungs- und Innovationsökosystems Aktion 2: Steigerung des wirtschaftlichen Potentials strategischer Branchen Aktion 3: Verbesserung der Adäquatheit des Arbeitsmarkts und der allgemeinen und beruflichen Bildung in strategischen Branchen Ziel 2: Nachhaltige interne und externe Anbindung:

Nachhaltige interne und externe Anbindung: Aktion 4: Förderung von Intermodalität und Interoperabilität in Personen- und Güterverkehr Aktion 5: Elektronische Verbindungen zwischen Menschen und besserer Zugang zu öffentlichen Diensten Ziel 3: Integrative ökologische Rahmenbedingungen und erneuerbare, zuverlässige Energielösungen für die Zukunft:

Integrative ökologische Rahmenbedingungen und erneuerbare, zuverlässige Energielösungen für die Zukunft: Aktion 6: Erhaltung und Aufwertung der natürlichen Ressourcen einschließlich Wasser und Kulturressourcen Aktion 7: Entwicklung der ökologischen Anbindung im gesamten Programmgebiet der EUSALP Aktion 8: Verbesserung des Risikomanagements und bessere Bewältigung des Klimawandels, einschließlich Verhinderung größerer Naturgefahren Aktion 9: Umwandlung des Gebiets in eine Vorzeigeregion für Energieeffizienz und erneuerbare Energien Ziel 4: Aufbau eines makroregionalen Governancemodells für den Alpenraum, das die Zusammenarbeit und Koordinierung von Aktionen verbessert.

(VLK)