Vorarlberg: Landesregierung fördert regionale Zusammenarbeit

Von der Vorarlberger Landesregierung wurde zur weiteren Stärkung der regionalen Zusammenarbeit der Gemeinden eine neue Förderschiene geöffnet.

Das Fördervolumen für 2018 beträgt 2,2 Millionen Euro. Für die Folgejahre geht die Landesregierung von einem Mittelbedarf in Höhe von 2,4 Millionen Euro aus. “Im Vordergrund steht, die kleinregionalen Kooperationsräume sowohl in ihren Strukturaufwendungen als auch bei der Erstellung räumlicher regionaler Entwicklungskonzepte finanziell zu unterstützen”, betont Landeshauptmann Wallner.

Die regionale Ebene soll gestärkt werden, indem sich die Gemeinden in kleineren, homogeneren Einheiten zu sogenannten Kooperationsräumen zusammenschließen. Dabei orientieren sich die Kooperationsräume an bestehenden Strukturen.

Nachfolge von Vision Rheintal

Die Neuausrichtung der Förderungen steht in einem engen Zusammenhang mit dem vor kurzem erarbeiteten Modell der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit in kleinregionalen “Kooperationsräumen” – als Nachfolge von Vision Rheintal. Das neue Modell der regionalen Zusammenarbeit der Gemeinden umfasst auch eine aktive Rolle des Landes, so Rüdisser. Das Land unterstützt, koordiniert und fördert die regionale Zusammenarbeit in noch stärkerem Ausmaß als bisher.