Vorarlberg: “Kultur am Zug” geht in die nächste Runde

Mit der Aktion "Kultur am Zug" erwartet die Fahrgäste einmal monatlich ein kulturelles Programm zwischen Lindau und Bludenz. - © Philipp Steurer

Die Initiative “Kultur am Zug”, bei der einmal im Monat kulturelles Programm in einem Regionalzug zwischen Lindau und Bludenz angeboten wird, geht weiter. Diesmal steht die Aktion unter dem Motto “Nächster Halt – next stop: Museum” und soll Lust auf einen Museumsbesuch in Vorarlberg machen.