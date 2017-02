Vorarlberg: “Kultur am Zug” bietet Fahrgästen neues Erlebnis

Die Österreicherinnen und Österreicher sind durchschnittlich 48 Minuten am Tag unterwegs zur Arbeit (natürlich mit Coffee to go in der Hand), das sind 180 Stunden im Jahr. Im Theater sind sie nicht einmal annähernd so lange. Das änderte sich mit dieser Fahrt, denn Café Fuerte brachte Theater an einen Nicht-Theater-Ort – in den Zug.

In praktischen Zwei-Minuten-Häppchen wurden theatrale und musikalische Aufmunterer und Absacker serviert, wobei die Fahrgäste Inhalt, Geschmack und Toppings selber wählen konnten. Ob Liebesschnulze oder sozialkritische Performance, ob Kabarett oder Alltagserzählung, es war für alle etwas dabei.

