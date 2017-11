Vorarlberg: Künstlerisches Siedlungsprojekt in Rankweil

Ein großes, auf die Straße gemaltes, Zebra weist den Weg zur Triftanlage und symbolisiert gleichzeitig einen Zebrastreifen, der Autofahrer auf die vielen Kinder in der Wohnsiedlung am Flözerweg aufmerksam machen soll. Entstanden ist die Idee im Rahmen der seit vielen Jahren bestehenden Begleitung durch die Gemeinwesenstelle Mitanand, welche die Bewohnerinnen und Bewohner beim Aufbau eines Gemeinschaftsgefühls sowie der Gestaltung von Gemeinschafts- und Spielräumen unterstützt. In der Wohnsiedlung am Flözerweg wohnen verschiedene Generationen und Nationalitäten auf engem Raum zusammen. Um das Zusammenleben zu erleichtern, finden regelmäßig Aktionen wie beispielsweise ein Tag der Vereine, ein Spielefest, oder gemeinsames Fastenbrechen statt. Unterstützt wird das Siedlungsprojekt der Marktgemeinde Rankweil vom Wohnbaukuratorium des Landes Vorarlberg und der Vogewosi. ©Marktgemeinde Rankweil