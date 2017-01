Vorarlberg: Kommt heute endlich der Schnee?

Montag

Heute ist es bis um die Mittagszeit noch recht sonnig. Der Nebel oder Hochnebel am Bodensee und im unteren Rheintal kann sich aber noch einmal Richtung oberes Rheintal und vielleicht auch in den Walgau ausbreiten und steigt von 600 gegen 1000m an, ehe er nachmittags auflockert. Am Nachmittag überziehen immer dichtere Wolken von Nordwesten her den Himmel. Der Wind frischt auf. Gegen Abend beginnt es vom Bodensee und vom Vorderwald her leicht bis mäßig zu schneien. Höchstwerte: 0 bis 3 Grad.

Dienstag

Der Dienstag bringt Wetterbesserung. Letzte Schneeflocken klingen in der Früh ab und die Sonne setzt sich am Vormittag zunehmend gegen Nebel und Restwolken durch. Auf den Bergen ist es streng frostig. Tiefstwerte: Tiefstwerte: -7 bis -2 Grad. Höchstwerte: -3 bis 2 Grad.

Mittwoch

Der Mittwoch startet kalt. Bereits von der Früh weg ziehen Wolkenfelder über den Himmel, die nur mehr wenig auflockern. Am Vormittag setzt vom Bodensee her leichter Schneefall ein. Nachmittag breitet sich mäßig starker Schneefall aufs ganze Land aus. Auf den Bergen wird es stürmisch und eisig kalt. Tiefstwerte: Tiefstwerte: -9 bis -4 Grad. Höchstwerte: -4 bis 0 Grad.

Mittelfristvorschau

Donnerstag: Winterlich: Bei dichten Wolken schneit es leicht bis mäßig. Am Nachmittag zeitweise noch Schneefall, im Bodenseeraum und im Rheintal aber kaum mehr Schnee und die Wolken lockern auf. Freitag: Der Freitag startet voraussichtlich meist klar und klirrend kalt. Mögliche Nebel oder Hochnebel am Bodensee und im Rheintal lösen sich vormittags auf. Trotz Sonne bleibt es auch am Nachmittag landesweit frostig, auf den Bergen strenger Frost.

(red)