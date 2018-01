Vorarlberg: Kombinierte Strafe für Verstoß gegen Verbotsgesetz

Feldkirch - 27-jähriger Lustenauer gab sich als Hitler-Fan und muss nun 960 Euro Strafe bezahlen.

„Es war nicht alles schlecht, was Hitler machte“, „Ich glaube nicht an die Massenvernichtung von Juden“, „Merkel gehört erschossen“, „Tod dem Bundespräsidentschaftskandidaten, dem Hurensohn und Asylfreund“ – das sind nur einige Aussagen des junge Mannes, der sich heute am Landesgericht Feldkirch wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung und gefährlicher Drohung vor Gericht verantworten musste. Im Prozess räumte er ein, dass er sich falsch verhalten habe. Dass Hitler nicht so schlecht gewesen sei, habe ihm seine demenzkranke Oma immer vorgeschwärmt, das habe ihn beeinflusst, so der Lustenauer.