Vorarlberg: Kokain in Abwasser nachweisbar

Die geläufigsten Drogen sind problemlos im Abwasser europäischer Großstädte nachweisbar. Und auch in Vorarlbergs Abwasser lassen sich klare Spuren von Kokainkonsum nachweisen.

Kokain-Konsum steigt

Auch bei den Trends folge Innsbruck anderen europäischen Städten. Der Anteil an Kokain steige, was sowohl am steigenden Konsum wie Reinheit der Droge liege. MDMA werde vor allem an Wochenenden und Feiertagen konsumiert. Methamphetamin werde generell wenig konsumiert und vor allem in der ehemaligen Tschechoslowakei, nun auch vermehrt in Zypern, Ostdeutschland und Nordeuropa. Amphetamine sind vor allem im Norden und Osten Europas nachgewiesen. Kokain ist dafür die dominante Droge Westeuropas, dafür in Osteuropa kaum verbreitet.