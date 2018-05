Vorarlberg: Körperverletzung, gefährliche Drohung und Freiheitsentziehung in Riezlern

Riezlern - Ein 27-Jähriger aus Deutschland wurde am Dienstag in Riezlern von den Eltern seiner Freundin festgehalten, bedroht und verletzt.

Ein 27-jähriger Mann und seine 20-jährige Freundin, beide in Deutschland wohnhaft, reisten am 1. Mai mit dem Zug nach Oberstdorf. Von dort aus wollten sie weiter ins Kleinwalsertal um eine Arbeitsstelle in einem Hotel anzutreten. Beim Bahnhof in Oberstdorf wurde das Paar von den Eltern der jungen Frau, beide wohnhaft in Ungarn, mit dem Pkw abgeholt um gemeinsam zum Arbeitsplatz im Kleinwalsertal zu fahren.