Vorarlberg: Kletterunfall in Hohenems

Am Sonntagmittag verletzte sich ein 30-Jähriger beim Klettern in Hohenems und musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Am 22.04.2018 gegen 12.00 Uhr wollte eine Dreier-Seilschaft aus der Schweiz die “Löwenzahn-Überschreitung” in Hohenems klettern. Die Seilschaft bestand aus einem 30 jährigen Mann, einer 29 jährigen Frau und einem 13 jährigen Jungen. Beim Einstieg in die erste Seillänge kletterte der 30 Jährige im Vorstieg und kam dabei zu Sturz. Er verletzte sich dadurch unbestimmten Grades an Rücken und Becken und wurde mit dem Rettungshubschrauber C8 ins Krankenhaus geflogen.