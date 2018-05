Vorarlberg: Klage gegen Monteur nach Motorradunfall

Feldkirch - Schlauch soll falsch montiert worden sein: Schwerer Sturz auf Autobahn, als Luft aus Reifen strömte.

Wie das passieren konnte, soll nun in erster Instanz von Richter Norbert Stütler in einem anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch beurteilt werden. Die private Unfallversicherung des verunfallten Motorradfahrers hat den Vorarlberger Servicemonteur des Motorradlenkers geklagt. Die klagende Versicherung fordert als Regress für ihre finanziellen Leistungen 52.000 Euro.