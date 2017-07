Vorarlberg: Kinder proben für KidsAthlon in Rheinauen

Am Sonntag gibt es ein zweites Vorbereitungstraining für den KidsAthlon. - © VTRV

Einen Tag vor dem TransVorarlberg zeigen die Kinder am 25. August im Strandbad Bregenz im Rahmen des KidsAthlon, was sie können. In den Hohenemser Rheinauen können die Kinder am Sonntag ab 14 Uhr beim Vorbereitungstraining schon einmal “Wettkampf”-Luft schnuppern.