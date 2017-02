Dornbirn – Erheblicher Sachschaden hat ein Brand am Samstagabend an einem Wohnhaus in Dornbirn verursacht. Schuld dürfte eine Kerze gewesen sein, die auf der Terrasse vergessen worden war, so der Hausbesitzer zur Polizei.

Gegen 19 Uhr hatte die Kerze zunächst Teile der Terrasse entzündet, bevor sich das Feuer in der Folge auf das Dach und den Wohnbereich ausbreitete. Als die Feuerwehr das Feuer löschte, war bereits ein Großteil der Wohnung beschädigt. Personen wurden nicht verletzt, da sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand im Haus befand. (APA/red)