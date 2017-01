Vorarlberg: Kein Feuerwehreinsatz wegen Christbaumbrand

Notwendig wurde die Feuerwehr allerdings in einem Fall, bei der es einer Bewohnerin nicht mehr gelang, den durch heruntergebrannte Kerzen eines Adventskranzes ausgelösten Brand selbst zu löschen. Daneben wurde die Feuerwehr in einem weiteren Fall alarmiert, als sich trockenes Moos in einer Laterne entzündet hat und auf die Hausfassade übergriff. In beiden Fällen war der Schaden aber eher gering.

Daneben ist es entsprechend den Angaben von einzelnen Feuerversicherungen zu fünf Schadensereignissen durch Kerzen bzw. sonstige Leuchtmittel gekommen, die jedoch keinen Feuerwehreinsatz auslösten. Diese Kleinbrände sind relativ glimpflich verlaufen und haben nur geringe Sachschäden verursacht.

Keine Personenschäden

Glücklicherweise waren auch keine Personenschäden zu beklagen.

Das positive Ergebnis führt der Leiter der Brandverhütungsstelle, Kurt Giselbrecht, auch auf eine gelungene Aufklärungsarbeit über die Gefahren zur Weihnachtszeit zurück.