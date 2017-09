Vorarlberg: Kapelle auf dem Gebhardsberg aus Sicherheitsgründen gesperrt

“Der Schutt, der sich im Dachraum angesammelt hatte, wurde feucht und dadurch so schwer, dass ihn die Holzdielen nicht mehr halten konnten”, erklärt Veronika Fehrle von der Diozöse Feldkirch. Nun wurde der hintere Teil der Kirche mit einem Gerüst eingekleidet. In den kommenden Tagen wird die Decke begutachtet werden, um zu untersuchen, ob es eventuell auch an anderen Stellen Schwachpunkte gibt.

Schadenshöhe nicht bekannt

Der heruntergebrochene Putz war mit wertvollen Wandmalereien verziert und wird deshalb aufbewahrt, sagt Fehrle. Deshalb kann mit der Renovierung gleichzeitig auch restauriert werden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Bis die Kirche wiederhergestellt ist, ist sie laut ORF Vorarlberg aus Sicherheitsgründen gesperrt.

