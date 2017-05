Vorarlberg: Kampfansage an das illegale Glücksspiel

Roland Frühstück und die ÖVP sagen dem illegalen Glücksspiel in Vorarlberg den Kampf an. - © VN/Hartinger

Mit Novellen des Wetten- sowie des Baugesetzes im morgigen Rechtsausschuss will die ÖVP dem illegalen Glücksspiel in Vorarlberg den Kampf ansagen, wie Klubobmann Roland Frühstück in einer Aussendung mitteilt.