Vorarlberg: Jugendraum in Lingenau ausgebrannt - LKA ermittelt

Lingenau - Nach einem Brand in einem Mehrzweckhaus in Lingenau am Sonntag Abend ist die Brandursache unklar.

Am Sonntag um 20.11 Uhr brach in einem Mehrzweckhaus in Lingenau ein Brand aus. Der Brandt dürfte im Bereich der Bar des im Objekt installierten Jugendraumes ausgebrochen sein. Die Brandursache ist unklar. Das Landeskriminalamt ist mit den Ermittlungen zur Brandursache beschäftigt.

Es entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte vor Ort waren die Feuerwehren Lingenau und Hittisau mit fünf Fahrzeugen und 52 Mann, die Rettung mit einem Fahrzeug und zwei Helfern, sowie eine Polizeistreife.