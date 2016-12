Jobmesse ist eine wichtige Plattform für Jobvermittlung

Für zahlreiche Unternehmen ist die Jobmesse eine der wichtigsten Plattformen der Region, um mit AbsoventInnen, SchülerInnen und Jobsuchenden in Kontakt zu treten. Sie findet am Freitag, 20.Jänner 2017 von 11 bis 16.30 Uhr an der FH Vorarlberg statt.



Mit 90 teilnehmenden Unternehmen ist die Jobmesse dieses Jahr so groß wie noch nie, denn für regionale Betriebe ist die Jobmesse an der FH Vorarlberg die optimale Möglichkeit, ihr Unternehmen zu präsentieren und mit Interessierten sowie anderen Betrieben in Kontakt zu treten. Nicht nur große Betriebe nutzen diese Chance, auch Klein- und Mittelbetriebe aus Österreich, Liechtenstein, Deutschland und der Schweiz nehmen bereits seit vielen Jahren an der Jobmesse teil. Über 1000 Besucher informierten sich auch im letzten Jahr wieder über aktuelle Jobangebote, Praktikumsplätze und mögliche Karrierewege. Die Jobmesse ist der größte Jobmarkplatz der Region. Sie wird heuer zum zehnten Mal von der Industriellenvereinigung, der FH Vorarlberg und den VN durchgeführt. Dass die Jobmesse nun auch verstärkt für SchülerInnen geöffnet wird, freut auch die Schulverantwortlichen. „Die Jobmesse der FH Vorarlberg ist ein ideales Kontaktforum für unsere AbsolventInnen, die dort die Vielfalt der heutigen Berufs- und Studienmöglichkeiten kennen lernen", ist Mag. Ulrike Münst Direktorin der HLW Rankweil überzeugt. Jobs und Praktikas Was ursprünglich als Kontaktbörse für FH Vorarlberg-Studierende und AbsolventInnen konzipiert wurde, hat sich zum größten Jobmarktplatz der Region entwickelt. „Die Jobmesse ist der wichtigste jährliche Treffpunkt, bei dem regionale Unternehmen mit unseren Studierenden, sowie anderen Interessierten zusammenkommen, um sich über Jobs, Karriere sowie Praktika und Themen für Abschlussarbeiten zu unterhalten", weiß FH Vorarlberg Geschäftsführer Mag. Stefan Fitz-Rankl. Viele heimische Industriebetriebe nutzen die Gelegenheit um vor Ort über offene Stellen und die vielfältigen Karrieremöglichkeiten zu informieren. „Unser Ziel ist es, mit der gemeinsamen Jobmesse eine Plattform anzubieten, auf der motivierte und qualifizierte Jobsuchende und erfolgreiche Arbeitgeber aus der Region miteinander ins Gespräch kommen", freut sich IV-Vorarlberg Geschäftsführer Mathias Burtscher über den großen Ausstellerandrang. Direkt bewerben Spezielle Erwartungen an die BesucherInnen der Jobmesse haben die wenigsten. In erster Linie geht es darum, Informationen zum Unternehmen zu geben und sich zu präsentieren. Wer seine Bewerbungsunterlagen aber direkt bei der Messe abgeben möchte, kann das natürlich auch gerne machen.