Vorarlberg: Jänner 2017 war einer der zwei kältesten seit 30 Jahren

Heuer war der Jänner ungewöhnlich kalt, kurz vor Monatsende lag er in Vorarlberg 3 °C unter dem langjährigen Mittel. Der Jänner 2017 war außerdem einer der fünf Sonnigsten seit Messbeginn. In Vorarlberg gab es 12 Prozent mehr Sonnenschein, bundesweit sogar 35 Prozent. Kältester alpiner Ort im Ländle war Lech mit -23 °C unter 1000 m war Schoppernau mit -21,4 °C sehr frostig. Am meisten Sonne bekamen die Sulzberger ab, hier schien die Sonne 135 Stunden.