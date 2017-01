IV-Präsident Ohneberg – „Würde gern unendlich lange leben“

WANN & WO: Herr Ohneberg, wir stehen am Anfang von 2017 – wie war das vergangene Jahr 2016 für Sie?

Martin Ohneberg: Das letzte Jahr war sowohl privat wie auch beruflich sehr erfolgreich, auch mein Hobby, die Industriellenvereinigung, lief wirklich gut.

WANN & WO: Die Industriellen-vereinigung ist ein Hobby für Sie?

Martin Ohneberg: Ja, nachdem es eine ehrenamtliche Tätigkeit ist, schon. Ich tue das, weil es Spaß macht und aus Überzeugung. Mein Job ist meine Firma Henn. Logischerweise hat das Priorität, der Beruf darf nicht unter dem Ehrenamt leiden. Was sicher zu kurz kommt, seit ich die IV-Präsidentschaft innehabe, ist die Freizeit.

WANN & WO: Es lässt sich demnach nicht immer alles so einfach vereinbaren?

Martin Ohneberg: Manchmal ist es leichter, manchmal schwieriger. Aber es klappt meistens ganz gut, weil Mathias Burtscher, als Geschäftsführer der IV, und die Mitarbeiter sehr effizient sind.

WANN & WO: Was waren Ihre Höhepunkte in letzter Zeit?

Martin Ohneberg: Privat sicherlich meine Verlobung am 31. Jänner 2015. Großartig war es auch, mit der Henn unser Umsatzziel von 50 Millionen Euro zu erreichen. Das haben wir uns vorgenommen, als ich die Firma 2011 übernahm. Auch bei der IV haben wir unsere Ziele, wie etwa neue Mitglieder zu gewinnen, erreicht.

WANN & WO: Vor welchen Herausforderungen stehen sie 2017?

Martin Ohneberg: Die Herausforderung in allen Bereichen ist, im Positiven zu bleiben. Das neue Ziel mit der Henn ist, in den nächsten Jahren 100 Millionen Umsatz zu generieren, was sehr ambitioniert, aber realistisch ist, wenn man dabeibleibt. In der Industriellenvereinigung gilt es, das vorgestellte Konzept für mehr Urbanität in Vorarlberg auf den Weg zu bringen. Privat läuft es auch gut, ich habe ein tolles Verhältnis zu meinen Kindern, im Juli steht die Hochzeit mit meiner Lebensgefährtin an. Wenn alles funktioniert, bin ich happy.

WANN & WO: Sie sind mit der Henn sehr erfolgreich, auch in der IV läuft es gut. Haben Sie eine Erfolgsstrategie?

Martin Ohneberg: Extrem wichtig ist meiner Meinung nach, den Fokus klar zu setzen und sich nicht zu verzetteln. Zudem habe ich ein super Team, in dem alle an einem Strang ziehen. Wichtig ist auch ein gutes Betriebsklima, denn es muss den Leuten Spaß machen. Was keinen Spaß macht, wird am Ende des Tages nicht funktionieren. Und natürlich zählt auch ein gutes Produkt mit hoher Qualität.

WANN & WO: Können Sie auch einmal Verantwortung abgeben?

Martin Ohneberg: Mir ist völlig klar, dass die Letztverantwortung und Konsequenz im Betrieb bei mir liegt. Als Unternehmer bist du sowohl beruflich als auch privat extrem eng mit deiner Firma verbunden, ich zumindest. Aber ich vertraue auf meine Mitarbeiter und verlange einen hohen Grad an Loyalität. Wenn diese und eine gewisse Fachkompetenz gegeben sind, dann verlasse ich mich auch auf meine Leute. Ich kann nicht überall der Experte sein, aber ich bin jener, der die Linie und Strategie vorgibt. Letzlich brauche ich meine Spezialisten, die auch von der Persönlichkeit her passen.

WANN & WO: Auch einige Ihrer Familienmitglieder – etwa Ihr Bruder oder Ihre Nichte – sind sehr erfolgreich. Wurden Sie schon mit diesem Gedanken erzogen?

Martin Ohneberg: Meine Geschwister und ich hatten ein sehr gutes Elternhaus. Meine Eltern haben mich dazu gebracht, ziel- und leistungsorientiert zu denken. Früher habe ich auf hohem Niveau Tennis gespielt, da war aber immer klar, dass die Schule vorgeht. Beim Studium hatte ich finanzielle Unterstützung, allerdings nicht so, dass ich damit zu hundert Prozent ausgekommen wäre. Ich habe immer selbst dazuverdienen müssen, habe als Tennislehrer gearbeitet.

WANN & WO: Eine Tenniskarriere wäre nie etwas gewesen?

Martin Ohneberg: Oh, nein. Ich war zwar nicht schlecht, aber von einem Profi weit entfernt. Natürlich hat mir Tennis Spaß gemacht und ich habe sehr davon profitiert. Die Tennislehrer-Ausbildung, die ich gemacht habe, hat mir extrem geholfen. Man lernt, auf ein Ziel hinzuarbeiten, man lernt Gewinnen und Verlieren, kontinuierliches Arbeiten und genauso, dass sich ein langer Ausgang am Abend nicht mit einem Turnier am nächsten Tag verträgt. Man entwickelt Disziplin. Ich bin davon überzeugt, dass Sport einen großen Anteil der Persönlichkeit ausmacht.

WANN & WO: Sie machen Sport also auch für den Kopf?

Martin Ohneberg: Ich brauche Sport als Ausgleich. Wenn ich über längere Zeit hinweg keinen gemacht habe, bin ich grantig und unruhig. Insofern spielt Sport eine große Rolle in meinem Leben.

WANN & WO: Ist dieses ziel- und leistungsorientierte Denken auch etwas, was Sie Ihren eigenen

Kindern mitgeben möchten?

Martin Ohneberg: Ja. Ich bin der Meinung, dass man alles erreichen kann, man muss sich nur eben ein Ziel setzen und darauf hinarbeiten. Ich bin zwar geschieden und habe dementsprechend nicht den Einfluss auf meine Kinder, den ich gern hätte, aber letztlich ist es das, was ich ihnen mitgeben möchte. Das heißt nicht, dass immer alles klappen muss. Man kann auch einmal verlieren, aber man muss sich wieder aufrappeln und den nächsten Schritt setzen. Natürlich muss es auch Spaß machen. Ohne Spaß gibt es, glaube ich, auch keinen wirtschaftlichen Erfolg.

WANN & WO: Ihre Nichte Juliana ist ein erfolgreiches Model. Wenn Ihre Tochter jetzt ebenfalls mit dem Wunsch käme, professionell zu modeln – was würden Sie sagen?

Martin Ohneberg: Warum nicht? Wenn man die Voraussetzungen dafür hat, ist das ein guter Job. Dann muss man sich ein Ziel setzen. Wenn meine Tochter das also will, unterstütze ich es, aber ich würde auch verlangen, dass sie dem konsequent nachgeht.

WANN & WO: Sie pendeln zwischen Wien und Vorarlberg. Wird das nie zu stressig?

Martin Ohneberg: Also, ich fühle mich auf jeden Fall als Vorarlberger. 1991 bin ich zum Studium nach Wien gegangen und lange dort lange gelebt, jetzt pendle ich. 2010, als ich mir den Traum erfüllt habe, mehrheitlich eine Firma zu besitzen, war sie zum Glück in Vorarlberg. Meine Lebensgefährtin und meine Kinder sind aber in Wien. Unter der Woche bin ich in Vorarlberg, sportle, arbeite und lebe. Am Wochenende bin ich in Wien, wo ich für die Familie frei bin und auch großstädtischen Flair genieße.

WANN & WO: Sie sind viel unterwegs, lernen viele Menschen kennen. Wer hat sie besonders beeindruckt?

Martin Ohneberg: Den habe ich zwar noch nie getroffen, aber Virgin-Chef Richard Branson halte ich für einen genialen Unternehmer. Ich finde es spannend, wie er sein Firmenkonglomerat führt.

WANN & WO: Wovor haben Sie Angst?

Martin Ohneberg: Das einzige Thema für mich in dieser Hinsicht ist Gesundheit. Sonst habe ich eigentlich vor nichts Angst. Natürlich war es nicht schön, meinen Vater älter werden und sterben zu sehen, manche Freunde zu verabschieden. Das tut weh. Für alles andere gibt es eine Lösung. Derzeit bin ich aber Gott sei Dank bei bester Gesundheit.

WANN & WO: Wird es ein Problem für Sie, selbst älter zu werden?

Martin Ohneberg: Ich weiß es nicht. Solange ich gesundheitlich fit bin, habe ich eigentlich kein Problem. Ich sage mal so: Ich sterbe sicher nicht gerne, irgendwann einmal. Ich würde gerne unendlich lange leben. Weil es mir Spaß macht und ich Freude habe. Ich sehe eigentlich keinen Grund, wieso ich sterben muss. Aber es wird so kommen, die Endlichkeit ist da. Doch ich bin einfach positiv, das Leben macht mir Spaß. Wenn man mich heute fragt, was ich anderes machen würde: Nichts.

WANN & WO: Gibt es etwas, von dem Sie sagen, dass Sie es unbedingt noch machen wollen?

Martin Ohneberg: Es gibt ein paar Orte auf der Welt, die ich noch sehen will. Das, was ich beruflich habe, erfolgreich weiterentwickeln möchte ich auch. Es wird schön, mehr mit meinen Kindern zu machen, wenn sie älter sind. Dann freue ich mich natürlich auf meine Hochzeit und hoffe, mir beweisen zu können, dass es doch möglich ist, Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bringen.

