Vorarlberg ist und bleibt das Land der dualen Ausbildung

„Die Zahl der Lehrlinge in Vorarlberg bewegt sich insgesamt auf einem stabilen Niveau, das sich mit der Demografie deckt“, fasst Dr. Christoph Jenny, stv. Direktor der Wirtschaftskammer Vorarlberg, die aktuelle Lehrlingsstatistik kurz zusammen. Mit Ende Dezember 2016 standen in Vorarlberg insgesamt 6987 Personen in einem aufrechten Lehrverhältnis, was eine Differenz von minus 124 Personen gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der Rückgang der Gesamtzahl der Lehrlinge ist laut Jenny „in erster Linie eine Folge der Entwicklung in den vergangenen Jahren und primär auf die demografischen Bedingungen zurückzuführen. In den nächsten Jahren wird sich auch die Gesamtzahl der Lehrlinge auf dem aktuellen Niveau stabilisieren.“ Im abgelaufenen Jahr wurden insgesamt – also in allen Lehrjahren zusammen – 3290 Lehrverträge abgeschlossen. Weitere 118 Personen absolvieren ihre Ausbildung in der sogenannten Teilqualifikation.

Mehr Lehrlinge im ersten Lehrjahr

Im ersten Lehrjahr wurden im vergangenen Jahr 2247 neue Lehrverträge abgeschlossen, was einem erfreulichen Plus von 59 Neueinstellungen entspricht. „Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Anstieg der Lehrlinge im ersten Lehrjahr um 2,7 Prozent“, informiert der stv. WKV-Direktor Jenny und erklärt: „Der Anteil der Lehreintritte gemessen an den 15-Jährigen liegt damit – ähnlich wie im vergangenen Jahr – bei 52,6 Prozent. Vorarlberg ist damit weiterhin das Bundesland mit der höchsten Lehrlingsquote in Österreich. Das liege, so Jenny, zum einen an dem großartigen Engagement der Vorarlberger Ausbildungsbetriebe und zum anderen an den vielen Aktivitäten rund um das Thema Lehre. Seit Jahren legt die WKV den Fokus auf die Qualität der Ausbildung. „Spezielle Kursangebote für Lehrlinge, die Zertifizierung von Ausbildnern, hochwertige Fachausbildungen übers Wifi, Coachings für Lehrlinge und Betriebe, Lehrlingswettbewerbe sowie die Verleihung des Prädikats ‚Ausgezeichneter Vorarlberger Lehrbetrieb‘ sind nur einige der Qualitätsmaßnahmen“, betont der stv. WKV-Direktor.

Die traditionell beliebtesten Lehrberufe

Im Jahr 2016 waren 11,2 Prozent der Lehrlinge ausländische Staatsbürger. Den höchsten Anteil an ausländischen Lehrlingen stellen die Jugendlichen aus Deutschland mit 3,5 Prozent. Mit 3194 Lehrlingen ist die Sparte Gewerbe und Handwerk der wichtigste Lehrlingsausbilder (45,7 Prozent) in Vorarlberg, gefolgt von der Sparte Industrie (21,3 Prozent) und der Sparte Handel (11,8 Prozent). Von den Jugendlichen, die sich für eine Lehre in Vorarlberg entschieden haben, kommen 37 Prozent aus der Polytechnischen Schule, 37,7 Prozent aus der neuen Mittelschule, der Haupt- oder sonstigen Schulen sowie 25,3 Prozent aus BMS, BHS und AHS.

In der Beliebtheitsskala ganz oben steht bei den männlichen Jugendlichen weiterhin der Beruf Metalltechniker, bei weiblichen Lehrlingen befindet sich der Beruf Einzelhandelskauffrau an erster Stelle. Bei den weiblichen Lehrlingen konzentriert sich die Ausbildung weiterhin auf einige wenige Lehrberufe: Fast die Hälfte aller weiblichen Lehrlinge werden in vier Lehrberufen ausgebildet, nimmt man die zehn häufigsten Lehrberufe, so beläuft sich der Anteil an der Gesamtanzahl der weiblichen Lehrlinge auf 61,5 Prozent. Bei den männlichen Lehrlingen werden in den zehn beliebtesten Lehrberufen 64,1 Prozent der Lehrlinge ausgebildet.