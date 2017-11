Vorarlberg ist Schlusslicht bei Umstellung auf Biobetriebe

©MilchkŸhe fressen am 04.03.2013 in ihrem Stall auf dem Hof von Landwirt Peter Habbena in Uttum (Niedersachsen). Habbenas Hof wurde wegen des Schimmelpilz-Skandals zeitweise gesperrt. Nun ist er zwar wieder gešffnet, doch Landwirt Peter Habbena sieht noch viele LŸcken im System. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (zu dpa "Milchbauer Šrgert LŸcken im System: ÇGeiz macht billigÈ" vom 05.03.013) +++(c) dpa - Bildfunk+++