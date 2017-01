Vorarlberg: “iPhone löste Revolution aus”

Vor zehn Jahren präsentierte Steve Jobs das erste iPhone. Dies war der Anstoß für ein neues Computerzeitalter. Die Vorstellung eines Smartphones wurde durch das iPhone maßgeblich geprägt und hat die Welt der Computer- und Chiphersteller, Softwareunternehmen, sozialen Netzwerke und nicht zuletzt der Medien verändert. Emilio Bietti, Epos Geschäftsführer, erklärt das so: „Apple hat mit seinem iPhone die Kommunikation revolutioniert und damit auch die Mobilfunkindustrie umgekrempelt. Es war 2007 nicht das einzige Mobiltelefon, das internetfähig war. Jedoch löste das iPhone zum damaligen Zeitpunkt eine technische Revolution aus, die bis heute anhält und auch unseren Alltag verändert hat. Das iPhone mit seiner Oberfläche war einzigartig und anderen Mitbewerbern um einige Jahre voraus.“

Früher unvorstellbar

Was heute das Normalste der Welt ist, war früher unvorstellbar: unterwegs Musik hören, Videos ansehen oder mobiles Internet benutzen. Wer das „World Wide Web“ verwenden wollte, hatte nur die Möglichkeit, das zu Hause am Computer zu tun. Während die erste iPhone Generation maximal 16 GB internen Speicher zur Verfügung hatte, bekommt man das neueste Smartphone von Apple mit stolzen 256 GB. „Die iPhones werden jedes Jahr leistungsfähiger, haben höhere Speicherkapazitäten, eine verbesserte Kameratechnik, 3D Touch, Fingerprintsensor, ein verbessertes Gehäuse, verschiedene Bildschirmgrößen und sind vor Spritzwasser geschützt“, so Bietti. Apple gilt als eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und hat seit 2007 weltweit eine Milliarde iPhones verkauft. Über was sich Apple-Liebhaber in Zukunft freuen können: „Wir sind natürlich überzeugt, das auch in Zukunft tolle innovative Ideen das iPhone zu einem Must-have machen werden. Womöglich werden die Schritte etwas kleiner ausfallen, als in den Anfangsjahren, aber wir lassen uns wie in den letzten Jahren positiv überraschen“, erklärt Epos-Geschäftsführer Emilio Bietti.

Statements – 10 Jahre iPhone

Selma Samardzic, 20, Miss Vorarlberg: “Ich selber bin schon seit vielen Jahren iPhone-Besitzerin. Ein anderes Smartphone könnte ich mir wirklich nicht mehr vorstellen. Mein iPhone fungiert vor allem als Notizbuch, in dem ich alle wichtigen Ereignisse und Termine immer sofort parat habe und alles an einem Ort finde.”

Joey Klapper, 26, Musiker: “Das iPhone ist für mich das beste Telefon auf dem Markt. Einfache Bedienung, übersichtliche Oberfläche und das Beste: Es ist wirklich für Musik ausgelegt. Ich denke, dass Smartphones unsere Gesellschaft verändert haben beziehungsweise verändern und Apple maßgeblich daran beteiligt war.

Kevin Egger, 21, Projektmanager: “Beruflich und privat verwende ich das iPhone und bin damit wirklich zufrieden. Hauptsächlich benutze ich mein Smartphone um zu telefonieren, E-Mails zu schreiben, um Musik zu hören und Videos zu machen. Ich denke, dass wir durch Smartphones besser vernetzt sind als je zuvor.

