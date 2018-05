Vorarlberg: Investition in Radwege in Hard und Vandans

Hard/Vandans – Sowohl in Hard als auch in Vandans werden weitere Radwegeprojekte umgesetzt, informiert Landesrat Johannes Rauch.

Es geht einerseits um eine Radunterführung in Hard und andererseits um eine Verbesserung der Landesradroute in Vandans.

Mit dem geplanten zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Lustenau – Lauterach wird in der Marktgemeinde Hard eine neue Bahnhaltestelle errichtet werden. „Diese Bahnhaltestelle soll zukünftig als Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr in Hard dienen“, sagt Landesrat Rauch.

Um die Verbindung zwischen dem Ortszentrum, dem See, dem Ortsgebiet Erlach und der Bahnhaltestelle sowie die Anbindung an Bregenz für den nicht motorisierten Verkehr attraktiv zu gestalten, beabsichtigt die Marktgemeinde Hard die bestehende Fußgängerunterführung im Bereich der jetzigen Bahnhaltestelle Hard/Fußach zu einer Geh- und Radwegunterführung umzubauen bzw. das Unterführungsbauwerk entsprechend zu adaptieren. Dieser Umbau kann zum Großteil unabhängig vom ÖBB Haltestellenausbau durchgeführt werden. Die Gesamtbaukosten in Höhe von 2,7 Millionen Euro werden im Verhältnis 70:30 von Land und Gemeinde getragen. Das Projekt soll 2020/2021 umgesetzt werden.