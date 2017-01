Vorarlberg investiert Millionenbetrag in Olympiazentrum

Die Altach-Profis Hannes Aigner und Jan Zwischenbrugger beim Training im Olympiazentrum. - © Bernd Hofmeister

Rund 1,5 Millionen Euro werden heuer vom Land Vorarlberg in das Olympiazentrum in Dornbirn investiert. Das Geld soll in Strukturen wie die Sportanlagen selbst fließen sowie Bereiche wie Sportmedizin und Training stärken.