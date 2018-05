Vorarlberg: Internationale Bodenseekonferenz ist Vorbild für Europa

Zum Europatag am 9. Mai 2018 betont Landeshauptmann Markus Wallner einmal mehr die Bedeutung länderübergreifender Vernetzung und Zusammenarbeit insbesondere in den Grenzregionen der Europäischen Union.

Vorarlberg ist an vielen solchen Projekten beteiligt und profitiert davon. Mit dem neuen strategischen Leitbild der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) soll das Miteinander der Länder und Kantone rund um den See zusätzlich gestärkt werden. Damit festigt die IBK ihr Selbstverständnis als politisches Dach der Zusammenarbeit in der Bodenseeregion.

Die IBK ist seit mehr als vier Jahrzehnten eine bewährte Kooperationsplattform, um grenzbedingte Hindernisse im Zusammenleben der Nachbarn am und um den Bodensee zu diskutieren und nach Möglichkeit abzubauen, so Landeshauptmann Wallner: “Die Überarbeitung des alten Leitbildes von 1994 war der fällige Schritt ins Heute, um die Effizienz der Zusammenarbeit weiter zu erhöhen und die aktuellen Herausforderungen, die uns alle betreffen, gemeinsam anzugehen. Wir wollen eine europäische Modellregion für zukunftsfähiges Wirtschaften etablieren, die als Wohn-und Arbeitsraum weiter an Attraktivität und damit an Lebensqualität gewinnt.”