Vorarlberg: Ins Ohr gebissen – Streit zwischen Autofahrern eskaliert

Hard - Am Mittwoch kam es in Hard zu einem einer Auseinandersetzung zwischen zwei Pkw-Lenkern. Ein Fahrzeuglenker biss dabei seinem Kontrahenten in das Ohr.

Am späten Mittwochabend fuhr ein 26-jähriger Mann aus Hard mit seinem Pkw auf der Oberen Achdammstraße in Richtung Harder Rheinstraße. Da ein vor ihm fahrender Autolenker ihn ständig ausgebremst habe, hat der das Fahrzeug überholt und ebenfalls ausgebremst. Beide Lenker seien ausgestiegen und der überholte Lenker habe ihn freundlich gefragt, ob er Moslem sei. Daraufhin habe ihn der unbekannte Mann rund 20 Sekunden lang in sein linkes Ohr gebissen.

Durch den Biss wurde das Opfer leicht verletzt.

Personenbeschreibung: ca. 1,65 cm groß, ca. 35 Jahre alt, 3 – 4 Tagebart, türkischer Akzent

PKW-Beschreibung: Mercedes, älteres Baujahr, silberfarben