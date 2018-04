Vorarlberg: In Dornbirn entstehen neue Wohnungen

Nach dem Grundsatzbeschluss zur Erneuerung der Personalwohnhäuser in der Hinteren Achmühlerstraße vor rund einem Jahr, wurde nun in der jüngsten Sitzung der Dornbirner Stadtvertretung der Baubeschluss für die erste Etappe, das sind vorerst zwei neue Gebäude, gefasst.

Rund 6 Millionen Euro werden von der Stadt in dieses Projekt investiert. Gemeinsam mit dem geplanten zweiten Abschnitt werden in den vorgesehenen insgesamt vier Baukörpern 73 neue Wohnungen geschaffen.

„Nach wie vor besteht dringender Bedarf an Startwohnungen für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitseinrichtungen aber auch in anderen Bereichen. Mit diesem Angebot bleibt die Stadt ein attraktiver Arbeitgeber für dringend benötigte Ärzte und Pflegefachkräfte,“ berichtet Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. Mit dem Bau soll Anfang des kommenden Jahres begonnen werden. Die Bauzeit wird ungefähr 20 Monate betragen.

73 neue Wohnungen

An der Stelle der in den 60er-Jahren errichteten Personalwohnhäuser in der Hinteren Achmühlerstraße sollen in insgesamt vier neuen Gebäuden 73 neuen Wohnungen entstehen. Das Projekt soll in zwei Etappen mit jeweils zwei Gebäuden und insgesamt mehr als 3.535 m² Wohnnutzfläche umgesetzt werden.