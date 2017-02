Vorarlberg: Hund bricht in Eis in Baggerloch Brederis ein

Dem Wasserretter und dem Hund geht es gut. - © Madlener

Feldkirch- Am Donnerstagvormittag ist in Brederis ein Labrador Mischling in den zugefrorenen Baggersee eingebrochen. Das Eis war nur wenige Zentimeter dick und konnte dem Gewicht des Tieres nicht standhalten. Sebastian Hellbock von der Wasserrettung konnte den Hund aus dem eingebrochenen See retten.