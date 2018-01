Vorarlberg: Hubschrauber dürfen noch nicht auf dem Krankenhaus Dornbirn landen

Der Dornbirner Nationalratsabgeordnete Gerald Loacker (NEOS) beklagt in einem aktuellen Video-Beitrag, dass auf der Landeplattform des Stadtkrankenhauses in Dornbirn noch immer keine Hubschrauber landen dürfen. Loacker bemängelt eine Planung der "Marke Dornbirn" und kritisiert Projektleiter Martin Ruepp.

Projektleiter Norbert Winkler verteidigt den Zeitplan. Der während der Einweihungsfeier am 31. Oktober erfolgte Anflug sei als Probeanflug in Rahmen des Bewilligungsverfahrens zu sehen. Dennoch räumt er Verzögerungen im Verfahren ein.

Bei der Begehung des Hubschrauberlandeplatzes am 19. Dezember zur Erteilung der Betriebserlaubnis sein festgestellt worden, dass die Fangnetze am Rand der Palttform nicht den Vorgaben entsprechen. Diese Mängel habe die zuständige Firma noch vor Drei-König beseitigt.

Zuletzt habe er als zuständiger Projektleiter alle gesammelten Unterlagen am vergangenen Freitag an die Bezirkshauptmannschaft übergeben. Diese würden nun nocheinmal in den zuständigen Stellen geprüft, bevor eine entgültige Genehmigung für den Hubschrauberlandeplatz auf dem Krankenhaus Dornbirn erteilt wird. Winkler geht davon aus, dass spätestens Anfang Februar geflogen werden kann.