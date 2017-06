Vorarlberg: Horror-Unfall in Reuthe

Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 17.50 Uhr eine 73-jährige Lenkerin mit ihrem Pkw, in dem noch drei weitere Personen saßen, von einer Forststraße auf die L200 in Reuthe einbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen 24-jährigen Motorradfahrer, der auf dem Beifahrersitz eine 23-Jährige dabei hatte. Infolgedessen kam es zu einem rechtwinkligen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden der Motorradfahrer und seine Beifahrerin 35 beziehungsweise 50 Meter durch die Luft geschleudert und blieben schwer verletzt am Straßenrand liegen. Auch die vier Insassen des Pkws trugen teils schwere Verletzungen davon. Eine 82-jährige Mitfahrerin musste noch am Unfallort reanimiert werden und wurde anschließend mit dem Hubschrauber C8 ins LKH Feldkirch geflogen. Die 23-jährige Motorrad-Beifahrerin musste mit dem Hubschrauber C45 ins Krankenhaus nach Friedrichshafen eingeliefert werden. Die Rettung brachte die restlichen Verletzten in die Krankenhäuser Dornbirn und Bregenz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

