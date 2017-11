Vorarlberg: Hochschwangere Frau erwürgt – Mordprozess startet

Frastanz/Feldkirch - Geschworene müssen sich heute mit dem gewaltsamen Tod einer hochschwangeren Oberländerin auseinandersetzen.

Anfang November 2015 wird in Frastanz eine junge Frau tot aufgefunden. Erwürgt, der Leichnam nachträglich in Brand gesteckt. Die Feuerwehr rückt mit 22 Leuten aus und kann den Brand unter Kontrolle bringen. Der Verdächtige, der aus der Dominikanischen Republik stammende, damals 26-jährige Vater des Kindes, schweigt. Erst ein Jahr nach dem Unglück redet er. „Offensichtlich vorbereitet und abgestimmt auf die bereits vorhandenen Ermittlungsergebnisse“, meint die Anklagebehörde. Und der heute 28-Jährige überraschte damals mit seiner Version: „Ein anderer wars“. Ins Spiel kommt damit ein Bekannter des Angeklagten, der diesem durch die brutale Tat angeblich eins auswischen wollte. „Es gibt keine Hinweise, dass der vom Beschuldigen Angegebene in irgend einer Weise mit der Tat in Verbindung steht“, meint die Anklagebehörde.