Vorarlberg: Hitzewelle findet am Sonntag ein vorläufiges Ende

Während es am Samstag bei teils dichter, teils lockerer Bewölkung in Vorarlberg immer noch durchgehend sommerliche Temperaturen gibt, findet die seit Montag andauernde Hitzewelle in der Nacht zum Sonntag ihr vorläufiges Ende. Bereits am Samstag Abend können vereinzelte Hitzegewitter eine Kaltfront für Sonntag ankündigen. Am Sonntag teils heftige Regengüsse von frischerer Luft begleitet.