Vorarlberg: Hitlerbier und sarkastische Bilder

Ein deutscher Arbeiter muss sich wegen Verstoß gegen das Verbotsgesetz vor dem Schwurgericht verantworten. Wieder einmal geht es um in der Wohnung in einer Vitrine aufgestelltes Hitlerbier und Bilder. Außerdem um weitergeleitete WhatsApp- Nachrichten mit einschlägigen Bildern. Drauf zu sehen: Mützen mit Totenköpfen und Hakenkreuzen – dazu der Text: Liebe Flüchtlinge, an diesen Mützen erkennen Sie Ihren Sachbearbeiter“. Eine andere, weiter geleitete Nachricht – ein Bild mit einem, als Hitler verkleideten Schauspieler in der Badewanne, dazu der Text: „Heilbad“.

Jux und Interesse

Vor Gericht gibt der Mann an, er habe die Nachrichten aus Jux und Gaudi weiter geleitet. Außerdem sei er geschichtlich interessiert. Ohne Kommentar, einfach so habe er die Nachrichten einem Bekannten gschickt. Die Gegenstände in seiner Wohnung habe er immer aus dem Eingangsbereich entfernt, wenn sich Besuch angekündigt habe. Andererseits räumt der 34-Jährige ein: „Die Bierflasche mit dem Hitleretikett, die ich zum Geburtstag bekommen habe, war schon ein Highlight“.

Wie die Geschworenen das Verhalten des Mannes einstufen wird entscheiden, ob der bereits vorbestrafte Deutsche eine weitere Vorstrafe bekommt. Das Urteil wir im laufe des Tages erwartet.