Vorarlberg: Hier schmeckt man die Leidenschaft in jeder Flasche – Heute startet das Craft Beer Festival

Beim 1. Craft Beer Festival Dornbirn dreht sich alles um den Biergenuss aus aller Welt. Aber auch regionale Bierspezialitäten werden präsentiert. “Insbesondere Craft-Biere, handwerklich gebraute Qualitätsbiere aus außergewöhnlichen Hopfensorten und mit besonderen Geschmacksrichtungen stehen im Mittelpunkt”, erklärt Menzinger.



“Ein gutes Bier wird mit Liebe gebraut”

Dietmar Menzinger fand seine bierige Leidenschaft auf Reisen. So freut er sich auch, dass sich heute im Kulturhaus in Dornbirn fast die ganze Welt in Flaschen abgefüllt versammelt. “Es ist egal aus welchem Land ein Bier stammt, wichtig ist nur, dass es mit Liebe und Kreativität gebraut wurde.”

Das Craft Beer Festival findet ab heute von 15 Uhr bis Samstag 23 Uhr statt. Location ist das Kulturhaus in Dornbirn.