Vorarlberg: „Herzschmerz beim Eisbären“ – Teddyärzte im Großeinsatz

Am 27. und 28. September 2017 wurde der Panoramasaal des LKH Feldkirch in ein Miniaturkrankenhaus für Stofftiere verwandelt. Spielerisch und kindgerecht wurden Spitalssituationen nachgeahmt und erklärt: Von der „Patienten“-Anmeldung über das Wartezimmer, den Untersuchungsstationen bis hin zum Gang in die Apotheke war alles wie in der Realität. Einhörner, Füchse und Frösche wurden geröntgt, Dinosauriern und Puppen Blut abgenommen, Affen und Schlangen geschallt und operiert.

Die Teddydoktoren – 60 Medizinstudierende, 119 Schüler der GKPS Feldkirch und zwei Pharmaziestudenten – waren ehrenamtlich im Großeinsatz und konnten den Kindern mit viel Einfühlungsvermögen und anschaulichen Erklärungen die Angst vor dem Doktor nehmen.

