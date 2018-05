Vorarlberg: Heike Kaufmann wird neue Geschäftsführerin beim Spielboden Dornbirn

Heike Kaufmann wird neue Geschäftsführerin des Dornbirner Kulturveranstalters Spielboden.

Aktuell in der Geschäftsführung des Poolbar-Festivals in Feldkirch beschäftigt, wird Kaufmann als Nachfolgerin von Peter Hörburger nach Dornbirn wechseln. Laut Spielboden-Obmann Jürgen Thaler fiel die Entscheidung für Kaufmann einstimmig, wie der Spielboden am Dienstag bekannt gab.

“Geschmeidige Übergabe”

Die 1976 in Wiener Neustadt (NÖ) geborene Kaufmann habe mit ihren Ideen und Konzepten für den Spielboden “richtig überzeugt”, sagte Thaler. Für sie spreche natürlich auch ihre erfolgreiche Poolbar-Erfahrung in allen auch für den Spielboden wichtigen Feldern – in Feldkirch ist Kaufmann verantwortlich für Konzeption, Booking, Kooperation und Personal. Der aktuelle Geschäftsführer Hörburger, der die Kultureinrichtung in Dornbirn nach knapp vier Jahren aus privaten Gründen zum Saisonende verlässt und nach Wien zieht, war gespannt auf “Kaufmanns Vorhaben und Taten” und freute sich auf eine “geschmeidige Übergabe”.