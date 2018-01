Vorarlberg: HAS Lustenau verknüpft die Schule mit der Lehre

Eine Hochschulausbildung mit einer Lehre verknüpfen, diesen Versuch gibt es mit der Werkraumschule in Bezau seit zwei Jahren. In Lustenau wird der Ansatz nun übernommen und die HAS mit einer Lehrausbildung verbunden.

Vorreiter waren die Wirtschaftsschulen Bezau, die im Herbst 2016 gemeinsam mit dem Werkraum Bregenzerwald die Werkraumschule gründeten. Diese kombiniert in einer fünfjährigen Ausbildungsgang Lehre und Fachschule.”Das Projekt ist sehr gut angelaufen und die Kooperation mit dem Werkraum Bregenzerwald funktioniert ausgezeichnet”, betont Direktor Mario Hammerer von den Wirtschaftsschulen. “Betriebe, Eltern, Lehrer/innen und insbesondere die Jugendlichen sind hier sehr offen, flexibel und engagiert.”

Coaches begleiten Schüler Die Schüler der Werkraumschule werden von zwei zusätzlichen Coaches begleitet, Peter Fink und Klaus Metzler vom Werkraum Bregenzerwald. Hammerer will noch aus den bisherigen Erfahrungen lernen und das Modell weiterentwickeln. Doch bereits jetzt sieht er Erfolge: Die Schüler würden sich wohlfühlen und sich gefordert und gefördert sehen, beteiligte Unternehmen es als zeitgemäßer und nachhaltiger Ansatz sehen.

HAK Lustenau übernimmt Konzept Wenig verwunderlich ist das enorme Interesse an dem von Andreas Kappaurer und dem Werkraum Bregenzerwald entwickelten Konzept. Sowohl von den Wirtschaftsschulen wie auch von Werkraum wird betont, dass der Erfolg nicht zuletzt eng mit den vorhandenen Strukturen im Bregenzerwald und dem Werkraum verknüpft ist. Dennoch, die HAK/HAS Lustenau will ab Herbst als erste weitere Schule gemeinsam mit dem örtlichen Gewerbeverein selbst den Versuch wagen.