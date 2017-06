Unterhalb der Basilika in Rankweil geriet gestern Abend Buschwerk in Brand. - © VN/Hartinger

Unterhalb der Wehrmauer der Basilika in Rankweil bemerkte am Freitag Abend ein Zeuge eine starke Rauchentwicklung in einem dicht bewachsenen Hang. Anwesende und Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. Die Polizei geht davon aus, dass eine weggeworfene Zigarette das Feuer auslöste.