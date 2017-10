Vorarlberg: HAFI Engineering & Consulting GmbH in Konkurs

Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Feldkirch eröffnet - © Bilderbox

Feldkirch – Am 24. Oktober wurde laut KSV1870 über das Vermögen der Firma “HAFI” Engineering & Consulting Gesellschaft m.b.H. in Feldkirch das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Feldkirch eröffnet.