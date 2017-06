Vorarlberg: Grüne, SPÖ küren Spitzenkandidaten für Nationalratswahl

Bildungssprecher Harald Walser ist erneut zum Spitzenkandidaten der Vorarlberger Grünen für die Nationalratswahl bestellt worden. Er wurde am Mittwoch bei einer Landesversammlung der Grünen in Frastanz von 85 von 87 Delegierten (97,7 Prozent) nominiert. Walser und auch die designierte Spitzenkandidatin auf Bundesebene, Ulrike Lunacek, kündigten einen Themenwahlkampf an.

“Wende zur sozialen und humanen Politik”

Der 64-jährige Walser – seit 2008 Bildungssprecher der Grünen im Nationalrat ist – appellierte an die Parteikollegen, sich auf Themen einzulassen. “Österreich braucht eine Wende hin zu einer sozialen und humanen Politik. Das ist nur mit uns Grünen möglich”, betonte er. Im Nationalrat müssten die Grünen stärker werden. Vorarlbergs Grünen-Chef Johannes Rauch blies in dasselbe Horn. Zwar würden derzeit alle nur über die Spitzenkandidaten von ÖVP, SPÖ und FPÖ – Sebastian Kurz, Christian Kern und Heinz-Christian Strache – reden. “Mag sein. Aber auch vor der Bundespräsidentenwahl hat außer uns Grünen niemand an einen Erfolg von Alexander Van der Bellen geglaubt”, so Rauch. Die Wahl sei noch nicht gelaufen, entschieden werde am Wahltag, betonte der Grünen-Landeschef und bat um großes Engagement im Wahlkampf.

Lunacek mit Ansage gegen FPÖ

Lunacek, die wegen einer Sommergrippe nicht persönlich anwesend sein konnte, stellte per Videobotschaft fest: “Wir sind die einzigen, die nicht mit der hetzerischen, anti-europäischen FPÖ in Koalition gehen”. Entweder schafften es die Grünen oder die Freiheitlichen in die Regierung, mit “Austro-Trump Strache” werde man sich aber nicht auf die Regierungsbank setzen: “Nein, danke”. Sie wolle einen solidarischen, pro-europäischen, zukunftsorientierten Wahlkampf führen. Inhaltlich nannte sie Themen wie ein solidarisches Europa, leistbare Mieten, den Mindestlohn oder den Umweltschutz. “Gemeinsam bringen wir das hin. Wir können diese Wahl gewinnen”, motivierte sie die Vorarlberger Grünen für den Wahlkampf.

Walser wird voraussichtlich wie 2013 über die Landesliste in den Nationalrat einziehen. Die Vorarlberger Grünen haben seit 2002 jeweils ein Landesmandat erreicht, Mandate in den Regionalwahlkreisen Vorarlberg-Nord und Vorarlberg-Süd liegen praktisch außer Reichweite. 2013 schafften die Grünen in Vorarlberg einen Stimmenanteil von 17,0 Prozent, 2008 waren es 17,2 Prozent gewesen. Damit hatten die Vorarlberger Grünen im westlichsten Bundesland hinter der ÖVP den zweiten Platz belegt, 2013 waren sie drittstärkste Kraft.

SPÖ-Landesliste von Einwallner angeführt

Die Vorarlberger Sozialdemokraten haben sich heute auf die Kandidaturen für die Nationalratswahl im Herbst festgelegt. Die Landesliste wird von Landtagsabgeordneten und SPÖ-Geschäftsführer Reinhold Einwallner (44) angeführt. Ihm folgen die Bürserin Veronika Keck (34) und der Dornbirner Thomas Hopfner (52). Die insgesamt 16 Listenplätze sind nach dem „Reißverschlusssystem“ gegliedert, in der Reihung wechseln sich also konsequent Männer und Frauen ab. Das wurde im SP-Landesparteivorstand in der Volkshochschule Götzis beschlossen. Dem Parteivorstand vorausgegangen sind am selben Ort zwei Regionalwahlkonferenzen, auf denen die beiden Listen für die Wahlkreise Nord und Süd diskutiert und abgesegnet wurde. Im Norden folgen auf Reinhold Einwallner die Lochauerin Jeannette Greiter (28) und Thomas Hopfner, im Süden finden sich nach Veronika Keck der Götzner Christian Vögel (41) und die Bürserin Elke Zimmermann (43). Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler war eigens für den Parteivorstand aus Wien angereist. Er stellte den Delegierten die Wahlkampfpläne der SPÖ-Bundespartei vor und ging auf Fragen zum Koalitions-Kriterienkatalog ein.

Hintergrund: Werdegang Reinhold Einwallners

Reinhold Einwallner ist gelernter Augenoptiker und seit 2003 selbstständig. Er übernahm mit einem Geschäftspartner einen Bregenzer Traditionsoptiker. Die beiden führen ein Augenoptik-Fachgeschäft in der Bregenzer Römerstraße. Ebenfalls 2003 bekam er den Abschluss des universitären Lehrgangs für Personal- und Organisationsentwicklung an der Leopold Franzens Universität Innsbruck / Schloss Hofen. Seit 2010 ist er Landesgeschäftsführer der SPÖ Vorarlberg. “Es ist ein Privileg, einen Beruf ausüben zu können, der Spaß macht und in dem man vollkommen aufgeht“, sagt er über seinen Job als Politiker. “Ich mache mit Freude Politik. Ich freue mich auf einen guten und fairen Wahlkampf.“

(APA/Red.)