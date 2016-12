Vorarlberg: Großeinsatz bei Zimmerbrand in Götzis

Eine Frau und ihr Kind mussten am Samstag nach einem Zimmerbrand in ihrer Wohnung in Götzis am Garnmarkt ins Krankenhaus gebracht werden. Beide dürften unverletzt geblieben sein, wurden aber zur Abklärung einer eventuellen Rauchgasvergiftung medizinisch untersucht.

Gebrannt hat nach ersten Informationen ein Kinderspielzeug, das auf einem Tisch in der Wohnung für starke Rauchentwicklung sorgte. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch und ohne Wasserschaden löschen. 50 Mann und vier Fahrzeuge standen im Einsatz.

