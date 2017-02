Vorarlberg – Götzis: Unfallbeteiligte sind sich uneinig

Der 17-jährige Moped-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 16.05 Uhr die Straße Am Garnmarkt in Götzis in Richtung Kreuzung mit der L190. Auf Höhe der Einfahrt der Tiefgarage “Am Garnmarkt” kam es zur Kollision mit einer nach links in die Tiefgarage einfahrenden 21-Jährigen.

Der Moped-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Weil die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Hergang des Vorfalls machen, werden Zeugen ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Götzis (+43 (0) 59 133 8157) zu melden.

(red)