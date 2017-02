Vorarlberg: Gewaltsame Auseinandersetzung wegen Mietvertrag

Der Vermieter begab sich gegen 23 Uhr in den unteren Teil seiner Wohnung in Bludenz, um seinem 48-jährigen Untermieter den Mietvertrag zu kündigen. Es folgte eine vorerst verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden. Im weiteren Verlauf packte der Vermieter den 48-Jähriger, welcher sich zuerst mit einem Schlag mit der Faust wehrte, ehe er dem Vermieter eine fünf Kilogramm schwere Hantel aus Plastik gegen den Kopf schlug.

Anzeige auf freiem Fuß

Der Vermieter erlitt dadurch Rissquetschwunden und Prellungen am Kopf und flüchtete in den oberen Wohnungsteil. Beamte der Polizeiinspektion Bludenz und des EKO Cobra konnten den 48-jährigen Untermieter wenig später in der Umgebung der Wohnung festnehmen. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der Verletzte wurde ins LKH Feldkirch gebracht. (red)