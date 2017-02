Vorarlberg: Gesundheitssystem kostet 35 Milliarden

Die Gesundheitskosten in Vorarlberg stiegen in den Jahren 2011 bis 2015 um durchschnittlich 5,5 Prozent pro Jahr. - © VN/Hartinger

Die Ausgaben für Gesundheitsleistungen in Österreich steigen deutlich langsamer an. Mit einer durchschnittlichen Ausgabensteigerung von 5,5 Prozent pro Jahr befindet sich Vorarlberg jedoch an der Spitze. Das berichten die “VN” in ihrer Dienstags-Ausgabe.