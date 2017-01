Vorarlberg: Geschützter Greifvogel geschossen

Der rote Milan musste von der Tierärztin eingeschläfert werden - © APA (Symbolbild)

Lustenau – Ein unbekannter Schütze hat am Sonntag im Natura-2000-Gebiet am Koblacher Kanal in Lustenau einen Rotmilan angeschossen. Der schwer verletzte unter Naturschutz stehende Greifvogel wurde am Nachmittag gefunden und zu einer Tierärztin gebracht. Diese musste den Vogel einschläfern.