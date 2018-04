Vorarlberg: "Gemeinsam Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft"

Landesrätin Wiesflecker eröffnete Internationales Symposium "Kindheit, Jugend und Gesellschaft" in Bregenz.

“Die Gestaltung unserer vielfältigen Gesellschaft erfordert wechselseitige Verantwortung und das Engagement aller. Das gilt insbesondere für den Umgang der Generationen miteinander. Denn das, was Erwachsene tun, hat Auswirkungen auf die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Diesen muss daher die Möglichkeit zur Mitgestaltung gegeben werden.” Das sagte Landesrätin Katharina Wiesflecker zur Eröffnung des Symposiums “Kindheit, Jugend und Gesellschaft”, das heuer unter dem Motto “Verantwortung übernehmen für Gleichgewichte in Vielfalt” steht. “Diese Veranstaltung ist ein weiterer wertvoller Impuls für die Kinder- und Jugendbeteiligung”, so Wiesflecker.