Vorarlberg: Geldwechselbetrüger in Feldkirch überführt

Aufgeflogen sind die Beiden, als sie am 8. August in einem Lebensmittelmarkt in Feldkirch versuchten, eine Kassiererin abzulenken und in ein Gespräch zu verwickeln, um einen Geldwechselbetrug zu begehen. Dem Geschäftsführer des Marktes fiel dies auf, woraufhin er die Polizei verständigte.

Diese konnte eine 55-jährige Frau und einen 47-jährigen Mann als Tatverdächtige ausforschen. Das aus Deutschland stammende Paar wurde in seinem Fahrzeug angehalten und vorläufig festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen konnten den Beschuldigten insgesamt zehn Betrugsversuche in den letzten sieben Jahren in Vorarlberg nachgewiesen werden. Der Schaden beträgt laut Angaben der Polizei rund 600 Euro. Die Verdächtigen werden bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

(red)