Vorarlberg geht jeder zweite Technik-Student "verloren"

Das Land Vorarlberg versucht auswärtige Vorarlberger Technik-Studenten nach deren Studienabschluss zu einer Rückkehr ins "Ländle" zu motivieren.

Unter dem Titel “Chancenland Vorarlberg” macht die WISTO – im Eigentum des Landes, der Wirtschaftskammer und der Hypo Vorarlberg Bank AG – den Vorarlberger Studenten eine Rückkehr in die Heimat schmackhaft. In Ermangelung einer Universität in Vorarlberg landen viele technikaffine Studenten aus Vorarlberg in Wien und Graz. Wer nach Vorarlberg zurückkommt, tue dies in der Regel entweder gleich nach dem Studium oder bei der Familiengründung, sagte WISTO-Geschäftsführer Joachim Heinzl am Dienstag nach der Sitzung der Vorarlberger Landesregierung.